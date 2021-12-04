Пассажир автобуса травмировал москвичке палец при попытке открыть окно

Жительница Москвы в группе «Гагаринский район» в Facebook поделилась историей, как ей травмировали палец в автобусе при попытке открыть окно и впустить в транспорт свежий воздух.

По ее словам, воздух в салоне был спертым и ей нечем было дышать, так как вентиляция не справлялась со своей задачей. Она решила открыть окно, уточнив сначала у пассажиров, сидевших рядом с ней, не помешает ли им это. Получив согласие, женщина приоткрыла форточку, однако это действие возмутило мужчину, сидевшего поодаль от москвички. «Он срывается с места и пытается закрыть окно, я прошу его не делать этого. Но дядя видит свою цель и идет к ней. Мои пальцы еще в проеме окна, но он, несмотря на это, с силой хлопает форточкой по ним. Попадает на палец, травма, кровь, боль. Фото есть, довольно кроваво, размещать не стану», — написала пострадавшая.

Пользователи сети посочувствовали женщине и отметили, что тема проветривания общественного транспорта как никогда актуальна в условиях пандемии коронавируса. Некоторые добавили, что сейчас эта функция часто недоступна, так как окна закрывают на специальные ключи, которые находятся у водителя.

Ранее в Подмосковье водитель автобуса высадил 12-летнюю школьницу около кладбища якобы за курение в салоне. Девочке пришлось идти домой пешком с разряженным телефоном. Из-за севшей батареи у нее не было возможности связаться с родителями.