В Подмосковье водитель автобуса высадил школьницу у кладбища из-за курения

В Подмосковье водитель автобуса высадил 12-летнюю школьницу около кладбища якобы за курение в салоне. Об инциденте сообщил телеканал РЕН ТВ.

Вечером девочка возвращалась домой от подруги на общественном транспорте. Во время поездки водитель обратился к пассажирам по громкой связи и попросил перестать курить в салоне. После этого мужчина подъехал к остановке возле кладбища и приказал школьнице выйти, так как именно она сидела в автобусе с сигаретой. Девочка заявила, что не делала ничего подобного, однако водитель не стал ее слушать.

Школьнице пришлось идти домой пешком с разряженным телефоном. Из-за севшей батареи у нее не было возможности связаться с родителями.

Ранее водитель маршрутки в Подмосковье отказался везти льготницу из-за того, что социальная карта москвича якобы недействительна в области, и накричал на девушку. После инцидента Минтранс уволил мужчину.