Пассажир обхитрил таксиста и угнал его автомобиль в Москве
Безработный москвич обманным путем похитил автомобиль такси в районе Покровское-Стрешнево в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.
По данным правоохранительных органов, пассажир такси во время поездки решил обхитрить водителя и попросил его проверить якобы спущенное колесо. После того как таксист вышел из салона авто, злоумышленник пересел на его место, завел машину и скрылся.
Поймать преступника удалось спустя полтора часа после случившегося. Угонщиком оказался молодой человек 1998 года рождения.
Уточняется, что материальный ущерб составил 650 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).
Ранее сообщалось, что неизвестный украл из припаркованной в центре столицы машины марки Mercedes-Benz чемодан, в котором находились 4,5 миллиона рублей.
Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!