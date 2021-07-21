Пассажир обхитрил таксиста и угнал его автомобиль в Москве

Безработный москвич обманным путем похитил автомобиль такси в районе Покровское-Стрешнево в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

По данным правоохранительных органов, пассажир такси во время поездки решил обхитрить водителя и попросил его проверить якобы спущенное колесо. После того как таксист вышел из салона авто, злоумышленник пересел на его место, завел машину и скрылся.