Пассажир упал на рельсы в московском метро

На станции «Дмитровская» серой ветки московского метрополитена пассажир упал на рельсы. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что инцидент произошел днем около 15:15 по мск. Для спасения человека пришлось снять напряжение контактного рельса. Как сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале, пассажир погиб.

По данным пресс-службы столичного метрополитена, в связи с происшествием было прервано движение поездов на участке «Савеловская» — «Владыкино», однако в настоящее время его уже восстановили.

Ранее на станции «Хорошевская» школьники спасли мужчину, который из-за перенесенного ранее инсульта почувствовал себя плохо и упал на рельсы. Вскоре на станции появились дежурные сотрудники метрополитена и полицейские, однако от помощи врачей пострадавший отказался.

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