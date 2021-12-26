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Пассажир вытер курткой пол в московском метро и попал на видео

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Пассажир вытер курткой пол в московском метро и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва сейчас»

Пассажир вытер курткой пол в московском метро и попал на видео. Кадры с места опубликовал Telegram-канал «Москва сейчас».

На видео мужчина в нетрезвом состоянии разлил в вагоне метро алкогольный напиток и принялся вытирать его с пола своей курткой.

В комментариях поступок россиянина оценили. «Уважаю, помогают людям, которые это убирают», «Какой чистюля», «Это даже мило», — написали пользователи. Однако отметили, что в московском метро запрещено употреблять алкоголь.

Ранее россиянин прилег на пол в вагоне метро и развеселил пользователей сети.

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