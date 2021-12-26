Пассажир вытер курткой пол в московском метро и попал на видео

В комментариях поступок россиянина оценили. «Уважаю, помогают людям, которые это убирают», «Какой чистюля», «Это даже мило», — написали пользователи. Однако отметили, что в московском метро запрещено употреблять алкоголь.

Ранее россиянин прилег на пол в вагоне метро и развеселил пользователей сети.