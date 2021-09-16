Пассажир задел мужчину на эскалаторе в московском метро и получил перелом носа
Мужчина случайно задел другого пассажира на эскалаторе в московском метро на станции «Юго-Восточная» и получил закрытый перелом носа. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.
Известно, что словесный конфликт между 30-летним пострадавшим и жителями 42 и 43 лет одного из регионов России перерос в драку в вестибюле метрополитена.
«Подозреваемый руками и ногами нанес несколько ударов своему оппоненту в область лица и тела, позже к потасовке присоединился его спутник. Пострадавший попытался спрятаться в помещении метрополитена, однако злоумышленники нанесли ему еще несколько ударов, когда он вышел оттуда», — говорится в сообщении.
Подозреваемых в избиении пассажира задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК России («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).
В конце августа сообщалось о том, что двое мужчин устроили драку на станции «Китай-город» московского метро. На кадрах в сети было видно, как один из участников потасовки забегает в вагон поезда и ругается со своим оппонентом, оставшимся на платформе.
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