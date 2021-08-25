Приезжие устроили драку в вагоне московского метро и попали на видео
Двое мужчин устроили драку на станции «Китай-город» московского метро. Telegram-канал «Пресс-хата» сообщил, что конфликтующие были приезжими.
На видео, опубликованном в сообществе, видно, как один из участников потасовки забегает в вагон поезда и ругается со своим оппонентом, оставшимся на платформе. В кадр не попала сама драка, однако видно, как приезжий набрасывается на второго участника конфликта. Позднее двери поезда закрываются и зажимают куртку стоящего в вагоне.
Ранее стало известно о нескольких массовых драках мигрантов в Москве и Подмосковье. Крупные конфликты с участием десятков человек произошли в Мытищах и Одинцово. Ранее рядом со станцией метро «Кузьминки» подрались сотни мигрантов. Позднее 46 участников этого конфликта были депортированы из страны.
Социолог Виктория Леденева назвала одной из причин участившихся драк между приезжими внутриполитические проблемы в их родных странах.
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