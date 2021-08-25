Приезжие устроили драку в вагоне московского метро и попали на видео

Ранее стало известно о нескольких массовых драках мигрантов в Москве и Подмосковье. Крупные конфликты с участием десятков человек произошли в Мытищах и Одинцово. Ранее рядом со станцией метро «Кузьминки» подрались сотни мигрантов. Позднее 46 участников этого конфликта были депортированы из страны.

Социолог Виктория Леденева назвала одной из причин участившихся драк между приезжими внутриполитические проблемы в их родных странах.

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