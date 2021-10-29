Пассажира рейса Хургада — Москва связали в самолете из-за опасного поведения

Депортируемого из Египта россиянина связали на борту из-за опасного поведения. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Россия».

Там отметили, что мужчина летел из Москвы в Хургаду, предположительно, был пьян и на борту вел себя неадекватно. В аэропорту прибытия выяснилось, что у него нет паспорта и он не сможет пересечь границу. Миграционные власти приняли решение о депортации мужчины. При этом его члены семьи беспрепятственно прошли пограничный контроль.

Во время обратного перелета россиянин не реагировал на требования экипажа и, по заявлению пресс-службы, вел себя деструктивно. Было принято решение зафиксировать его. Кроме того, из-за этой ситуации рейс Хургада — Москва задержали более чем на два часа.

Дебошира передали правоохранительным органам, он находится в международной зоне аэропорта из-за поиска утерянных документов.

Ранее пьяный россиянин в банном халате задержал вылет рейса Омск — Москва. При задержании мужчина не сопротивлялся и отметил, что не торопится.