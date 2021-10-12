Пьяный россиянин в банном халате задержал вылет рейса Омск — Москва

28-летнего россиянина сняли с рейса Омск — Москва в состоянии алкогольного опьянения. Пресс-служба управления на транспорте МВД России по округу сообщила, что инцидент произошел в международном аэропорту имени Карбышева.

На кадрах видно, как нетрезвого мужчину выводят из самолета правоохранители. Москвич при этом одет в банный халат и кроссовки. Пассажир не сопротивляется при задержании и демонстрирует вежливость, пропуская правоохранителя в полицейскую машину первым. «Я вам даже сам дверь открою. Я тоже не тороплюсь», — отмечает россиянин.