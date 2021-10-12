Пьяный россиянин в банном халате задержал вылет рейса Омск — Москва
28-летнего россиянина сняли с рейса Омск — Москва в состоянии алкогольного опьянения. Пресс-служба управления на транспорте МВД России по округу сообщила, что инцидент произошел в международном аэропорту имени Карбышева.
На кадрах видно, как нетрезвого мужчину выводят из самолета правоохранители. Москвич при этом одет в банный халат и кроссовки. Пассажир не сопротивляется при задержании и демонстрирует вежливость, пропуская правоохранителя в полицейскую машину первым. «Я вам даже сам дверь открою. Я тоже не тороплюсь», — отмечает россиянин.
Установлено, что мужчина употреблял спиртное в аэропорту перед вылетом, после чего отправился на посадку. Командир воздушного судна отказал москвичу в перелете из-за его состояния. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу омского аэропорта сообщили, что задержка рейса составила около пяти минут.
Полиция составила на гражданина протокол в соответствии со статьей 20.21 КоАП России («Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность»).
Ранее пассажирка рейса Москва — Владивосток устроила дебош на борту самолета и попыталась подраться с сотрудниками авиакомпании. Кроме того, женщина курила во время перелета и пыталась проникнуть в кабину пилотов.