Пассажирка бизнес-класса закурила в самолете и возмутила москвичей

Поступок вызвал возмущение у подписчиков Telegram-канала «Новости Москвы». «Пусть за бортом курит», «Жесть», «Просто быдло», — отреагировали пользователи сети. Один из юзеров предложил заставить женщину на видео съесть блок сигарет.

Кто-то вспомнил, что когда-то в салоне самолета разрешалось курить, и поступок женщины сочли бы нормальным. «Как времена бегут», — отметила одна из подписчиц.

Штраф за курение в самолете составляет до 1500 рублей по части 1 статьи 6.24 КоАП России («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»). За игнорирование просьбы потушить сигарету пассажир может заплатить еще до пяти тысяч рублей или получить арест до 15 суток согласно части 6 статьи 11.17 КоАП («Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна»).

Ранее аэропорт Внуково вслед за Шереметьево вернул помещения для курения на свою территорию. Курилки оборудовали в зонах посадки на внутренние и международные рейсы.

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