Пассажирка летевшего из Анапы в Москву самолета покусала бортпроводницу

Женщина укусила бортпроводницу во время авиаперелета рейсом Анапа — Москва. Об этом во вторник, 26 октября, сообщили в пресс-службе УТ МВД России.

Перед вылетом в салоне самолета 28-летняя россиянка начала вести себя неадекватно и отказывалась занять посадочное место. На замечания бортпроводниц она реагировала нецензурной бранью, а затем набросилась на одну из них и укусила ее за предплечье.

После этого неадекватную пассажирку сняли с рейса и составили на нее административный протокол по статьям 20.1 («Мелкое хулиганство») и 11.17 («Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна») КоАП России.

Ранее женщина устроила дебош на борту самолета, вылетевшего из Москвы во Владивосток. Пассажирка оскорбляла экипаж рейса и пыталась спровоцировать сотрудников авиакомпании на драку, но была задержана полицией.