Пассажирка рейса Москва — Владивосток устроила дебош на борту

Женщина устроила дебош на борту самолета, вылетевшего из Москвы во Владивосток. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пассажирка оскорбляла экипаж рейса и пыталась спровоцировать сотрудников авиакомпании на драку, но была задержана полицией.

Вызов в дежурную часть линейного отдела в аэропорте Владивостока поступил сразу же, как только самолет из Москвы совершил посадку.

По имеющейся информации, в салоне 30-летняя жительница Тверской области курила во время перелета, оскорбляла членов экипажа, пыталась проникнуть в кабину пилотов и игнорировала требования занять свое пассажирское место. Все это угрожало безопасности полета.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по ДФО, женщина была задержана. На данный момент на нее составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям о нарушении правил поведения на воздушном транспорте, невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и мелком хулиганстве.

Максимальное наказание, которое может получить за дебош пассажирка, — 15 суток ареста.

Ранее в самолете закурила одна из пассажирок бизнес-класса. Женщина была задержана полицией после приземления в аэропорту, но заявила, что ничего не помнит, а в ее поведении виноват один из членов экипажа.

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