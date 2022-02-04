Сегодня в 06:03
1 мин.

Пассажирка вытолкала такси из сугроба и попала на видео

Новости /
Пассажирка вытолкала такси из сугроба и попала на видео
Кадр: Москва 24

Пассажирка помогла вытолкать автомобиль такси из сугроба и попала на видео. Снятой очевидцами записью поделилась «Москва 24».

На кадрах видно, что сначала водитель пытался откопать застрявшую в снегу машину лопатой, но это не принесло желаемого результата. Тогда сидящая на заднем сиденье женщина вышла из салона и начала толкать транспортное средство.

Вскоре на помощь пришел проходящий мимо мужчина. Всем вместе им удалось освободить легковушку. После этого таксист с пассажиркой отправились в путь.

Ранее в Подмосковье девушка забралась на крышу такси и отказалась платить за поездку.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.