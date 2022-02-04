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Пассажирка вытолкала такси из сугроба и попала на видео
Кадр: Москва 24
Пассажирка помогла вытолкать автомобиль такси из сугроба и попала на видео. Снятой очевидцами записью поделилась «Москва 24».
На кадрах видно, что сначала водитель пытался откопать застрявшую в снегу машину лопатой, но это не принесло желаемого результата. Тогда сидящая на заднем сиденье женщина вышла из салона и начала толкать транспортное средство.
Вскоре на помощь пришел проходящий мимо мужчина. Всем вместе им удалось освободить легковушку. После этого таксист с пассажиркой отправились в путь.
Ранее в Подмосковье девушка забралась на крышу такси и отказалась платить за поездку.