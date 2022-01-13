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В Подмосковье девушка забралась на крышу такси и отказалась платить за поездку

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В Подмосковье девушка забралась на крышу такси и отказалась платить за поездку
Фото: Telegram-канал «Интересная Москва»

В подмосковном Реутове пассажирка автомобиля такси рассердилась из-за завышенной, по ее мнению, цены на поездку, пишет Telegram-канал «Интересная Москва». Она забралась на крышу автомобиля и отказалась платить.

Женщина начала конфликтовать с таксистом и говорить, что он ее обманывает. После разговора она позвонила в техподдержку службы, чтобы выяснить причины такой высокой стоимости услуги. Для того, чтобы автомобиль не уехал, она забралась на крышу. На данный момент неизвестно, чем закончился инцидент, однако очевидцы произошедшего отмечают, что водитель вел себя достойно и профессионально.

Ранее поведение пассажирки в такси марки Maybach взволновало россиян. Москвичка записывала контент для социальных сетей, двигала руками в такт музыке и принимала различные позы для фото.

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