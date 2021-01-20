Пассажирка «забодала» поезд московского метро

Жительница Москвы «забодала» поезд столичного метро. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, 52-летняя пассажирка подошла к путям на станции «Добрынинская» слишком близко и лбом ударилась о поезд.

Женщина сильно не пострадала. Что сподвигло ее приблизиться близко к краю платформы, неизвестно.

Ранее машинист московского метро Алексей Раевский назвал тип самых раздражающих пассажиров. «Есть такая особенность у людей, как бы часто ни ходили поезда, пытаться пролезть в закрывающиеся двери. Не все знают, что у поездов есть четкий график, выверенный до секунд. Потом обижаются, что их не подождали, совершенно не задумываясь, что эти 5-10 секунд тормозят всю линию», — подчеркнул он.

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