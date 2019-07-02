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Пассажиров московского метро попросили вспомнить о кассах

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Московский метрополитен попросил пассажиров покупать билеты в кассах или пополнять проездные онлайн из-за проблем в работе автоматов по продаже билетов (АПБ). Об этом во вторник, 2 июля, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время автоматы работают нестабильно. «Делаем все для скорейшего восстановления нормальной работы АПБ», — заверили в метрополитене.

Там также принесли пассажирам извинения за временные неудобства.

В конце июня в работе столичного метро произошел сбой из-за дерева, упавшего на пути между станциями «Пионерская» и «Филевский парк». В результате было остановлено движение поездов на Филевской линии от «Кунцевской» до «Багратионовской».

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