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Поезда московского метро остановились из-за дерева

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Движение на Филевской линии московского метро временно приостановлено из-за падения дерева на пути между станциями «Пионерская» и «Филевский парк». Об этом в пятницу, 29 июня, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

«Пассажирам угрозы нет», — подчеркнули в метрополитене.

Там уточнили, что на данный момент нет движения между станциями «Кунцевская» и «Багратионовская». Пассажиров просят по возможности пользоваться Арбатско-Покровской линией.

Ранее в метрополитене москвичам напомнили, что в столичной подземке можно согреться и укрыться от дождя.

В Москве за два дня, 27 и 28 июня, выпало почти 40 процентов месячной нормы осадков. В результате у аэропорта Шереметьево затопило дорогу. Там образовалась огромная пробка, позже движение автотранспорта на данных участках перекрыли.

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