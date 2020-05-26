Пассажиров московского метро в масках и перчатках одарили

Пассажирам московского метрополитена раздали подарки за то, что они пришли в защитных масках и перчатках. Об этом сообщает Telegram-канал «Метро Москвы».

Сюрпризы ожидали москвичей в понедельник, 25 мая, на десяти станциях подземки. Гражданам подарили футболки, дождевики, многоразовые маски и лимитированные карты «Тройка» с «антиковидной тематикой».

Продолжится ли акция во вторник, неизвестно.

Ранее в мае в метро Москвы появились новые напольные стикеры, которые указывают, какие вагоны по статистике оказываются более свободными. По словам столичных властей, эти меры станут дополнительными в борьбе с распространением коронавируса. Новые стикеры можно будет увидеть на станциях метро «Кузнецкий Мост», «Пушкинская», «Павелецкая», «Китай-город», «Тульская» и других.

За последние сутки в городе выявили 2830 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии выросло до 169 303. За все время выздоровели 61 619 человек, умерли — 2110 пациентов.

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