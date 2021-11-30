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Пассажиры московского метро почтили память Зои Космодемьянской

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Пассажиры московского метро почтили память Зои Космодемьянской
Фото: Telegram-канал «Новости Москвы»

В Москве в понедельник, 29 ноября, пассажиры метро почтили память Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Ветераны ВОВ возложили цветы к ее памятнику на станции «Партизанская». Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Москвы». В этот день 80 лет назад 18-летняя партизанка была казнена фашистами.

Также в пресс-службе Московского центра «Патриот.Спорт» рассказали, что московские юнармейцы провели вахту памяти у могилы Зои Космодемьянской и возложили цветы на Новодевичьем кладбище.

Ранее россияне почтили память скончавшегося от инфаркта головного мозга в столичной больнице артиста и композитора Александра Градского.

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