Россияне почтили память покойного Градского

Россияне почтили память скончавшегося от инфаркта головного мозга в столичной больнице артиста и композитора Александра Градского. В комментариях под публикацией о его смерти в Facebook собралось множество неравнодушных людей.

«"Как молоды мы были. Как искренне любили". Российский певец и композитор Александр Борисович Градский умер сегодня, 28 ноября, на 73-м году жизни», — написал автор топика, приложив фотографию артиста, на которой он изображен с гитарой в руках.

Пользователи сети с прискорбием отреагировали на эту новость. Среди подписчиков сообщества оказалось множество поклонников творчества Градского. «Жаль. Слезы. Светлая память. Соболезнование близким. Уходят и уходят великие люди. Очень жалко», «Невосполнимая потеря. Очень печально. Светлая память», «В это не хочется верить. Очень жаль! Вечная память», «Как жаль. Ушла эпоха. Моя жизнь. Современники уходят», — написали юзеры.

Ранее стало известно, что в Москве могут увековечить память народного артиста России, певца и композитора Александра Градского после его смерти.