Патриарх Кирилл передал в московские больницы тонну апельсинов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в московские больницы и социальные службы тонну египетских апельсинов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что выращены цитрусовые были в египетских монастырях, а передал их патриарху предстоятель Коптской церкви Тавадрос II. «Египетские апельсины получили больные дети, одинокие пожилые, тяжелобольные, бездомные люди», — сообщила пресс-служба московского патриархата по благотворительности.

Уточняется, что фрукты получили пациенты нескольких клиник и медицинских центров, в частности, подопечные Свято-Спиридоньевской богадельни и бездомные в Ангаре спасения православной службы «Милосердие», а также пациенты Научно-практического центра детской неврологии.

Ранее сообщалось, что советский и российский актер Александр Ширвиндт, госпитализированный ранее с коронавирусом, организовал в больнице почту: они с другим пациентом обмениваются стихами и продуктами.

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