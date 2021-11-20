Патриарх Кирилл прокомментировал признание однополых браков в РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал возможность признания однополых браков в Русской православной церкви (РПЦ). Его заявление публикует РИА Новости со ссылкой на интервью «России 1».

Патриарх Кирилл заметил, что церковь считает грехом сожительство людей одного пола и никогда не признает такие связи браком. Cтремление представителей ЛГБТ узаконить отношения он назвал «новомодной идеей», не имеющей ничего общего с политикой РПЦ.

При этом патриарх отметил, что в каком-то смысле церковь на Западе можно назвать уязвимой.

Ранее религиовед Екатерина Элбакян рассказала «Мосленте», как РПЦ относится к Хэллоуину. По ее словам, церковь считает этот день сатанинским. По этой причине она запрещает отмечать его.