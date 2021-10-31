Религиовед рассказала об отношении к Хэллоуину со стороны РПЦ

Религиовед, специалист по философско-методическим основам религиоведения, религиозным доктринам и идеологии Екатерина Элбакян рассказала «Мосленте» об отношении к Хэллоуину со стороны мировых религиозных конфессий.

По мнению эксперта, сейчас это отношение скорее нейтральное, чем негативное. В наши дни Хэллоуин расценивается как светский праздник, не затрагивающий принципы и основы религий, вер и религиозных организаций.

Несмотря на это, Русская православная церковь, как и Совет муфтиев России, настроены к такому карнавалу негативно. «В России и некоторых странах СНГ против празднования Хэллоуина выступают представитель РПЦ, считая его сатанинским и греховным, — поясняет религиовед. — Известны случаи обращения к властям с требованием запретить "чуждый православному народу" праздник».

В англиканской церкви же, например, праздник поддерживают как часть традиции Дня всех святых. Некоторые протестанты отмечают его в память о Реформации, с днем которой он совпадает.

Ранее стало известно, что продажи тыкв в столице перед праздником Хэллоуин выросли более чем в 2,5 раза.