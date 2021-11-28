Патриарх Кирилл в Москве отстранил от дел «ударившего» священника епископа
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно отстранил от руководства Андреевским ставропигиальным мужским монастырем епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева), об этом говорится на сайте Московской городской епархии.
К такому решению в РПЦ пришли после появления в сети видео с «ударом» священника на литургии.
Временно вести дела монастыря будет митрополит Каширский Феогност. Управление викариатством поручено епископу Верейскому Пантелеимону.
В социальных сетях было обнародовано видео, где епископ во время богослужения замахивается или ударяет священника.
Ранее ставший монахом выпускник МГУ рассказал о реакции родных на его решение. Игумен Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, отец Пантелеимон Королев ушел в семинарию после окончания мехмата.