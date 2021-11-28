Патриарх Кирилл в Москве отстранил от дел «ударившего» священника епископа

Временно вести дела монастыря будет митрополит Каширский Феогност. Управление викариатством поручено епископу Верейскому Пантелеимону.

В социальных сетях было обнародовано видео, где епископ во время богослужения замахивается или ударяет священника.

Ранее ставший монахом выпускник МГУ рассказал о реакции родных на его решение. Игумен Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, отец Пантелеимон Королев ушел в семинарию после окончания мехмата.