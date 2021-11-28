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Патриарх Кирилл в Москве отстранил от дел «ударившего» священника епископа

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Патриарх Кирилл в Москве отстранил от дел «ударившего» священника епископа
Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно отстранил от руководства Андреевским ставропигиальным мужским монастырем епископа Мытищинского Феофилакта (Моисеева), об этом говорится на сайте Московской городской епархии.

К такому решению в РПЦ пришли после появления в сети видео с «ударом» священника на литургии.

Временно вести дела монастыря будет митрополит Каширский Феогност. Управление викариатством поручено епископу Верейскому Пантелеимону.

В социальных сетях было обнародовано видео, где епископ во время богослужения замахивается или ударяет священника.

Ранее ставший монахом выпускник МГУ рассказал о реакции родных на его решение. Игумен Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, отец Пантелеимон Королев ушел в семинарию после окончания мехмата.

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