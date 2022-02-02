Педиатр рассказала о противопоказаниях к вакцинации детей «Спутником М»

Кандидат медицинских наук, педиатр-инфекционист Александра Гринева в беседе с «Мослентой» рассказала о противопоказаниях к вакцинации детей «Спутником М».

По словам врача, все противопоказания к введению вакцины «Спутник М» можно разделить на временные и абсолютные, то есть бессрочные.

«К временным относятся острые инфекционные заболевания средней и тяжелой степени, а также обострение хронических заболеваний — на весь период заболевания или обострения хронического заболевания и на две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии», — рассказала Гринева. При этом она отметила, что при легких формах ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта вакцинацию можно проводить после нормализации температуры.

К абсолютным противопоказаниям педиатр отнесла детский возраст до 12 лет из-за отсутствия данных по оценке эффективности и безопасности вакцины у этой возрастной группы, а также гиперчувствительность к компонентам препарата или вакцине с аналогичными компонентами и тяжелые аллергические реакции.

Специалист объяснила, что противопоказанием к введению второго компонента вакцины являются поствакцинальные осложнения на введение первого компонента: анафилактический шок, тяжелые генерализованные реакции, судорожный синдром, температура выше 40, гиперемия или отек в месте инъекции.

Эксперт сообщила, что прививку с осторожностью следует делать подросткам с хроническими заболеваниями печени и почек, эпилепсией, острым коронарным синдромом. «В отношении лиц со злокачественными новообразованиями и аутоиммунными заболеваниями решение о вакцинации должны принимать на основе оценки соотношения пользы и риска в каждой конкретной ситуации», — заключила врач.

Ранее педиатр рассказала о подготовке детей к вакцинации «Спутником М».