Педофил нашел школьницу в чате известной блогерши Елены Райтман. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, одноклассники рассказали 9-летней девочке о возможности вступить в чат знаменитости, которая ведет свой ютуб-канал. В беседе состояли десятки тысяч участников.

Школьница вступила туда и поставила в профиле свое фото. Сидевший в чате злоумышленник скачал фотографию и в программе склеил лицо девочки с чьим-то обнаженным телом. Получившийся результат он отправил в личные сообщения девочки и начал ее шантажировать тем, что разошлет фото всем в интернете, если она не отправит ему свои настоящие интимные фото. Девочка испугалась и выслала мужчине снимки. В этот момент у педофила появились возможности для шантажа.

Он продолжил угрожать, чтобы она присылала фотографии. Но школьница боялась рассказать маме о происходящем, поэтому сама решила набрать номер 112 и сообщить обо всем правоохранителям.

На данный момент преступник находится в розыске.

Ранее в Москве педофил совратил подростка в своей машине.