Педофил обманом устроился в московский фитнес-клуб и домогался школьниц

Ранее судимый россиянин обманом устроился в московский фитнес-клуб, где домогался несовершеннолетних девочек. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

57-летний уроженец Удмуртии в 2002 году был приговорен 11 годам и 3 месяцам строгого режима за соучастие в убийстве человека, в 2013 он получил еще 3 года и месяц заключения за наркотики. Освободившись из тюрьмы в 2019 году, мужчина устроиться тренером по карате в столичный фитнес-клуб, предоставив поддельную справку о несудимости.

Позднее стало известно, что тренер несколько месяцев домогался 13-летней школьницы. Он трогал девочку в различных местах и задавал ей неуместные вопросы. Когда педофил поехал с воспитанницами на сборы в Крым, то приставал к несовершеннолетней в кустах.

Позднее мужчина стал домогаться другой ученицы, которой исполнилось 10 лет, но девочка рассказала о приставаниях тренера родителям. Бывшего уголовника арестовали.

На судебном заседании задержанный объявил себя жертвой ложных обвинений. Он заявил, что ему якобы решила отомстить мать одной из пострадавших девочек, которой он не ответил взаимностью. Кроме того, мужчина обвинил одну из учениц в неблагодарности.

Тренер выступил с речью, на которой заявил, что сидит в одной камере с арестантами, которые занимают почетное место в тюремной иерархии, и «уважаемые люди» якобы тоже считают, что его подставили. На заседание педофил пришел в специально заказанной футболке со своим именем и надписью «сенсей» («учитель»).

Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы с двумя годами ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее в Москве за педофилию арестовали( https://moslenta.ru/news/v-moskve-arestovali-okazavshegosya-pedofilom-prepodavatelya-matematiki-vshe-11-11-2021.htm 46-летнего Евгения Золина, преподавателя математики ВШЭ.