Агрессивный пенсионер напугал москвичку в парке

Жительница столицы предупредила соседей об агрессивном пенсионере, напугавшем ее во время прогулки в одном из московских парков. Историей женщина поделилась в Facebook-группе «Ясенево. Соседи».

«Сегодня гуляла со своим псом. Навстречу мне — пожилая пара, около 70 лет, с внуком. Увидев меня, дед демонстративно приготовил биту!!! Мимо нас он прошел спокойно, но если ваша собака подбежит…» — написала москвичка.

В комментариях разгорелся спор между собаководами и жителями района, поддержавшими пожилого человека. По словам одних, главная опасность — в людях, способных ранить животное, если оно просто начало двигаться в их сторону. При этом не важно, на поводке ли собака и есть ли у нее намордник.

«В ветеринарку привезли собаку с ножевым ранением, мужчина шел с ней в наморднике на поводке, навстречу другой мужчина, собака на поводке начала двигаться в его сторону, он достал нож, подошел и ударил собаку», — написала одна из подписчиц сообщества. Другая поддержала ее, рассказав, как в сети выкладывали видео, на котором мужчина, проходя мимо собаки на поводке и в наморднике, ударил животное ногой в живот.

Другие жители района не согласились с защитниками животных. «Я прекрасно понимаю этого дедушку. А то у вас у всех "собачки хорошие" и "не кусаются", а потом почему-то вдруг берут и кусаются. И уродуют людей, и убивают даже иногда. А хозяева кроме "ой" ничего сказать не могут», — написал один из москвичей. Еще одна жительница района поддержала пенсионера и назвала угрозу битой — хорошим решением, если собака гуляет без поводка. «У пожилой пары гораздо больше поводов для претензий, если вы с собакой без поводка гуляете там, где дети. У нас было в Узком. Едем с ребёнком на снегокате, а следом с лаем бежит чей-то пёс с непонятными намерениями. Жаль, биты не было — было бы спокойнее», — добавила москвичка.

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