Пенсионерка вложила два миллиона рублей в криптовалюту и прогорела
В Москве пенсионерка вложила два миллиона рублей в криптовалюту и прогорела, сообщает в воскресенье, 15 августа, Telegram-канал Mash.
72-летняя москвичка обратилась в кредитную контору «Возрождение» в районе метро «Новослободская» в феврале прошлого года. Менеджер убедила пенсионерку положить 1 миллион рублей на криптодепозит, чтобы в июле получить прибыль в размере 300 тысяч рублей за счет процентов.
В действительности прибыли женщина не получила. Однако спустя год пенсионерка вновь решила попытать удачу и вновь безуспешно. В итоге она обратилась в полицию.
В конце июня сообщалось, что в Москве появился новый тип мошенничества на фоне распространения коронавируса и введения санитарно-эпидемиологических правил и ограничений. Кроме поддельных сертификатов о вакцинации, злоумышленники начали делать фейковые QR-коды для доступа в рестораны.
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