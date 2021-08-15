Пенсионерка вложила два миллиона рублей в криптовалюту и прогорела

В действительности прибыли женщина не получила. Однако спустя год пенсионерка вновь решила попытать удачу и вновь безуспешно. В итоге она обратилась в полицию.

В конце июня сообщалось, что в Москве появился новый тип мошенничества на фоне распространения коронавируса и введения санитарно-эпидемиологических правил и ограничений. Кроме поддельных сертификатов о вакцинации, злоумышленники начали делать фейковые QR-коды для доступа в рестораны.

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