Пенсионеры лишатся некоторых льгот при сдаче квартир в аренду

Эксперты в интервью «Российской газете» рассказали, каких льгот лишатся пенсионеры при сдаче квартир в аренду.

«Деятельность по сдаче квартиры в аренду не делает пенсионера работающим и не лишает его автоматически социальных льгот, однако увеличивает его ежемесячный доход, в соответствии с уровнем которого пенсионерам могут полагаться социальные субсидии», — рассказала специалист по недвижимости. При этом в связи с изменением дохода может измениться субсидия, выплачиваемая на оплату коммунальных услуг, и некоторые другие региональные выплаты.

Кроме того, нужно помнить, что договор аренды, заключенный на срок от года и более, подлежит обязательной регистрации. Если этого не сделать, арендодателя могут оштрафовать на сумму от пяти до десяти тысяч рублей.

Пенсионера также могут лишить льгот по налогу на имущество, если будет доказано, что квартира специально была приобретена для сдачи в аренду или для перепродажи, а в аренду сдается, пока не найден покупатель, сообщили эксперты.

Ранее столичная пенсионерка хотела сдать в аренду машиноместо, но в итоге лишилась нескольких миллионов рублей.