Переболевший коронавирусом москвич избил племянника молотком и покончил с собой

В Москве мужчина избил молотком своего несовершеннолетнего племянника, после чего совершил самоубийство, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что 37-летний москвич начал вести себя неадекватно после того, как переболел коронавирусной инфекцией. После вечернего ужина в кругу семьи он взял молоток и направился в комнату к племяннику. Он нанес ему серию ударов по голове, отчего тот был вынужден убежать и спрятаться в ванной комнате.

В результате нападавший покончил с собой. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что пенсионер зарубил топором родную сестру и ее дочь из-за нежелания отдавать им часть дома, доставшегося от родителей по наследству. Убийство произошло в одной из деревень городского округа Лотошино в Подмосковье. Уточняется, что пожилой мужчина самостоятельно сделал ремонт в доме и некоторое время проживал в нем. Однако вскоре после завершения ремонтных работ родная сестра и племянница пенсионера начали претендовать на свою часть жилплощади.