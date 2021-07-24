Перечислены излюбленные кафе и рестораны москвичей в прошлом веке
Главархив напомнил москвичам, как и в каких парках работали рестораны в 30-х годах прошлого века. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».
По словам историков, особенно много точек общественного питания появилось в Парке Горького сразу после его открытия в 1928 году. «Власти уделяли много внимания общественному питанию москвичей. Гуляющих кормили в столовых, кафе, буфетах и павильонах», — говорится в сообщении.
Излюбленным местом экскурсионных групп рабочих и студентов был ресторан «Шестигранник», расположенный в бывшем павильоне «Машиностроение». Для посетителей парка, отдыхающих в индивидуальном порядке, ресторан выпустил специальную карточку «День отдыха в Центральном парке». Она давала право не только на трехразовое питание в «Шестиграннике», но и на посещение почти всех аттракционов, концертов и других мероприятий, проходящих в парке.
В Парке Горького вдобавок работали рестораны «Золотая рыбка», «Поплавок», ресторан кавказской кухни «Алозани» и шашлычная. Также в шаговой доступности находились «Баржа-ресторан», «Бар» у пруда в Пионерском саду и «Ресторан №1» на Ленинских горах. В парковых театрах и кинотеатрах, на пристани и около аттракционов работали буфеты с легкими закусками.
«В павильонах с 12:00 до 23:00 продавали лимонад, фрукты, пирожные, конфеты и другие сладости. Кроме того, по всему парку располагались киоски, лотки и тележки, где торговали выпечкой, бутербродами, пирожками, мороженым, минеральной водой и прохладительными напитками», — сообщает агентство.
Популярные заведения располагались и в Измайловском парке, Сокольниках, «Останкино» и Краснопресненском парке культуры и отдыха. К концу 30-х годов в столице работало 61 заведение общественного питания, включая пельменные, закусочные-автоматы, комбинаты питания и диетические столовые.
Ранее в сети появилось меню 1974 года из кафе «Шоколадница», работавшего в Парке Горького. Оно натолкнуло москвичей на воспоминания о детстве.
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