Перечислены излюбленные кафе и рестораны москвичей в прошлом веке

Главархив напомнил москвичам, как и в каких парках работали рестораны в 30-х годах прошлого века. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».

По словам историков, особенно много точек общественного питания появилось в Парке Горького сразу после его открытия в 1928 году. «Власти уделяли много внимания общественному питанию москвичей. Гуляющих кормили в столовых, кафе, буфетах и павильонах», — говорится в сообщении.

Излюбленным местом экскурсионных групп рабочих и студентов был ресторан «Шестигранник», расположенный в бывшем павильоне «Машиностроение». Для посетителей парка, отдыхающих в индивидуальном порядке, ресторан выпустил специальную карточку «День отдыха в Центральном парке». Она давала право не только на трехразовое питание в «Шестиграннике», но и на посещение почти всех аттракционов, концертов и других мероприятий, проходящих в парке.