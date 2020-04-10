Перед больницей в Москве появилась пробка из скорых с зараженными коронавирусом

В Москве перед госпиталем ветеранов войн, перепрофилированным в инфекционный стационар для лечения пожилых пациентов, образовалась пробка из машин скорой помощи, в которых находятся люди, заразившиеся коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видны десятки карет скорой помощи. Как пишет Baza, в больнице свободны более 150 коек, однако пригодны лишь 100. Именно это и вызвало коллапс в приемном отделении, утверждает издание.

В Москве за последние сутки выявили 1124 новых случая заражения коронавирусом. Почти половина заболевших (43 процента) в возрасте от 18 до 45 лет, 36,5 процента — от 46 до 65 лет, 11,5 процента — от 66 до 80 лет, 3,5 процента — старше 80 лет, 5,5 процента — дети. Всего же в столице зафиксировано 7822 случая заражения коронавирусом.

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