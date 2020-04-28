Перед московской почтой выстроились очереди

Перед отделениями «Почты России» в Москве выстроились очереди. Кадры с места опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

Так, много людей оказалось перед почтовым отделением на Боровском проезде. По данным канала, работает один вход, в помещение пускают по одному.

Накануне, 27 апреля, очереди зафиксировали еще возле одного отделения, однако точный адрес не указывается. Там люди стояли перед зданием более полутора часов. Один из горожан снял очередь на видео.

Ранее в апреле сообщалось об утренних очередях на входе в московское метро. Люди скапливались в вестибюлях из-за проверки документов и цифровых пропусков жителей столицы. Спустя несколько часов проблема была решена.

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