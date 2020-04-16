В Москве исчезли пробки и очереди в метро из-за проверки пропусков

В московском метро в час пик удалось избежать очередей из-за проверки цифровых пропусков. Об этом говорится в сообщении Департамента транспорта в Telegram.

Кроме того, отмечается, что не было затруднений на въездах в город. «Сотрудники ГИБДД останавливали машины выборочно, ограничивая движение до двух, трех полос», — сообщили в ведомстве.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что появление очередей в метро в нынешнее время очень критично. Глава города также сообщил, что разговаривал с начальником столичного главка МВД об устранении этой проблемы.

В среду, 15 апреля, при входе на некоторые станции московского метро образовались очереди. В вестибюлях полицейские просили граждан предъявить паспорт в развернутом виде и сам пропуск. Затем они вбивали цифровой код в планшет для проверки действительности пропуска.

Кроме того, пробки образовались на въездах в Москву. Это произошло из-за проверки цифровых пропусков у автомобилистов. Весь процесс занимает около 30 секунд — сканируется номер машины при помощи планшета, затем при наличии оформленных документов водителя отпускают.

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