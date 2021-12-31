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Перед Новым годом Максим Галкин решил отправиться в монастырь

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Перед Новым годом Максим Галкин решил отправиться в монастырь
Фото: Lev Ilyin / Globallookpress.com

Перед Новым годом телеведущий Максим Галкин решил отправиться в Воскресенский Новоиерусалимский монастырь в подмосковной Истре вместе с дочкой Лизой. Также они посетили расположенный рядом музей «Новый Иерусалим». Впечатлениями от поездки Галкин поделился на личной странице в Instagram.

«Монастырь — невероятной красоты. А современное здание музея построено недавно и соответствует всем последним стандартам выставочного дела. Там проходят хорошие выставки. Мы пришли на выставку "Азбука шедевра", которая там проходит. Я под впечатлением», — написал телеведущий. Он отметил, что на экспозицию из региональных российских музеев привезли выдающиеся полотна русских художников. У всех желающих есть уникальная возможность увидеть в одном месте работы Казимира Малевича, Василия Кандинского, Ильи Репина, Ивана Шишкина, Кузьмы Петрова-Водкина и еще нескольких десятков мастеров, подчеркнул Галкин. Он посоветовал своим подписчикам обязательно побывать в этом месте.

Фолловеры телеведущего восхитились тем, что его дочь интересуется подобными вещами в столь юном возрасте.

Ранее московский монастырь решил поиграть с россиянами при помощи квеста.

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