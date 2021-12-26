Переехавшая из Москвы блогер осудила россиян за их обычай разуваться

Переехавшая из Москвы в Израиль журналистка и блогер Алина Фаркаш в своем Facebook-аккаунте осудила россиян за их обычай разуваться на пороге, входя в дом или квартиру.

Она рассказала о том, как ее ребенок, родившийся в Москве, привел в гости подругу и настойчиво просил ее снять кроссовки в прихожей, аргументируя это грязью на улице. Заставшая данную ситуацию журналистка удивилась и отметила, что никогда не учила свою дочь таким манерам. «С вот такими глазами я все это слушала: мы никогда не просим гостей разуваться, мы никогда в жизни не гоняли детей за обувь в квартире, не рассказывали про гигиенично-негигиенично и вот все это», — написала она, пояснив в комментариях, что во многих странах не принято разуваться, входя в жилое помещение.

Женщина уточнила, что грязь в Израиле совсем другая, если сравнивать с Москвой, а ношение тапочек хозяев квартиры — негигиенично.

«Я всегда подозревала, что такое передается генетически или по месту рождения — тоже вариант», «Мы тоже переехали в Израиль из Москвы, и я очень не люблю, когда у нас дома ходят в уличной обуви. Гостей дочери она тоже просит разуваться, все уже привыкли. Недавно приходили мастера-арабы, чинить окна, насвинячили мокрыми грязными ботинками после дождя, прям по ковру», — прокомментировали юзеры.

Ранее Фаркаш поделилась со своими подписчиками странными и клишированными правилами съема и сдачи квартир в столице.