Переехавшая в Израиль блогер возмутилась запуганными арендаторами в Москве

Переехавшая из Москвы в Израиль блогер Алина Фаркаш поделилась со своими подписчиками в Facebook странными и клишированными правилами съема и сдачи квартир в столице.

По ее мнению, сейчас с рынком недвижимости в городе не все так гладко. Она отметила, что пока искала арендатора для своей московской квартиры, столкнулась с несколькими странными вещами. Например, люди пытались оправдаться за то, что они не славяне или не имеют московской прописки, как будто их ранее кто-то запугал. Некоторые сразу же при встрече заводили речь о том, что они в браке, хотя Фаркаш даже не интересовалась этим. «Или оправдывались за животных, даже самых маленьких. Но, господи! Зачем тогда хозяева берут залог, если не для того, чтобы оплатить им то, что может быть испорчено собакой или кошкой?!» — задается вопросом она.

Блогеру все же удалось сдать квартиру паре молодых людей, которые заявили, что готовы подписать договор даже без просмотра жилплощади. Она пояснила, что все остальные потенциальные арендаторы, когда Фаркаш сообщила им о том, что сдала квартиру, расстроились, что не знали, что можно арендовать жилье без встречи в реале. «Они думали, что во время осмотра квартиры я буду смотреть на них, а не они на квартиру», — резюмировала она.

Ранее россиянам рассказали о правилах подготовки квартиры к продаже. По данным экспертов, для начала следует провести генеральную уборку помещения, так как чистая квартира, даже без дизайнерского ремонта, будет выглядеть привлекательнее.