Россиянам рассказали о правилах подготовки квартиры к продаже

Специалисты напомнили россиянам правила подготовки квартиры к продаже или сдаче в аренду, пишет «Московский комсомолец».

По данным экспертов, для начала следует провести генеральную уборку помещения, так как чистая квартира, даже без дизайнерского ремонта, будет выглядеть привлекательнее. Помимо этого, стоит устранить мелкие неисправности, например, поставить на место плинтуса, поменять стертые дверные ручки и привести в порядок сантехнику. «Мелкий ремонт не займет у вас много времени и сил, но создаст положительное впечатление о квартире», — пояснил собеседник издания.

В последнюю очередь эксперты советуют сделать качественные снимки квартиры, а для этого заранее убрать мусор и лишние вещи. Фотографировать лучше в светлое время суток, так как естественный свет на кадрах смотрится более выигрышно.

Ранее сообщалось, что в Москве вернулись к практике кастингов для арендаторов квартир.