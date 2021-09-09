Переехавшая за границу россиянка рассказала о странной привычке испанских мужчин

Российская актриса Нуца Хубулава, несколько лет назад переехавшая из Москвы в Мадрид, рассказала о привычках испанских мужчин, которые по началу показались ей странными. Своим опытом она поделилась с «Мослентой».

По словам россиянки, на первое в Испании свидание в кафе ее пригласил «умный и состоятельный» мужчина. Его поведение ее удивило, когда сотрудники заведения принесли счет. «В Тбилиси и Москве в таких случаях ты даже не лезешь за кошельком, а тут… Счет-то был небольшой, примерно 20 евро, но оказалось, что мы должны оплатить его пополам. Тут так принято. Я была сильно удивлена, да», — призналась девушка.

Однако со временем актрисе такая особенность понравилась — по ее словам, это «дарит свободу». «Ты никому ничем не обязан, у тебя нет ощущения, что тебя хотят купить», — подчеркнула девушка.

Также актриса отметила, что российские мужчины, грузины и испанцы ухаживают за женщинами по-разному. Если в России и Грузии на девушку пытаются произвести впечатление в самом начале, задаривают ее подарками, привлекают внимание, а затем подобный напор исчезает, то в Испании все разворачивается по противоположному сценарию. «Тут все наоборот. Все начинается с этого: каждый сам за себя, но дальше все становится все более и более трепетно, то есть, идет по нарастающей. Мне это нравится», — рассказала актриса.

Также девушка отметила, что в Испании мужчины следят за своим здоровьем и внешним видом. По мнению Хубулавы, россияне чувствуют себя более расслаблено, потому что женщины уделяют своей внешности много внимания. «Мужчины понимают: им все равно достанется принцесса», — считает актриса.

Ранее актер Александр Баширов рассказал, насколько отличаются друг от друга жители Москвы и Санкт-Петербурга. По словам артиста, самое главное — у москвичей и петербуржцев разное чувство юмора.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!