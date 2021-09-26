Переехавший из Москвы иностранец назвал отличительные качества русских женщин
Переехавший из Москвы в Индию иностранец Субхасиш Гош в беседе с изданием «Царьград» назвал отличительные качества русских женщин.
По его словам, женщины в России «неосознанно красивые» и очень сильные. Мужчина знает это не понаслышке, ведь его жена — русская. Помимо этого, индиец считает, что женщины из России любят выглядеть нарядными и всегда одеваются в зависимости от случая, чего ожидают и от своих мужчин.
Также Гош отмечает, что русские женщины могут простить многое, но только не измену. Они любят безоговорочно и могут прощать любые ссоры и ругань. «Она никогда не даст тебе умереть от голода. Она обожает готовить!» — уверен он.
Больше всего мужчину удивило, когда его супруга в 30-градусный мороз рубила дрова, потому что нужно было обогреть дом. Это говорит о том, какие русские женщины сильные.
Ранее российская актриса Нуца Хубулава, несколько лет назад переехавшая из Москвы в Мадрид, рассказала о привычках испанских мужчин, которые поначалу показались ей странными. Она вспомнила, как на первое в Испании свидание в кафе ее пригласил «умный и состоятельный» мужчина. Его поведение ее удивило, когда сотрудники заведения принесли счет. «В Тбилиси и Москве в таких случаях ты даже не лезешь за кошельком, а тут… Счет-то был небольшой, примерно 20 евро, но оказалось, что мы должны оплатить его пополам. Тут так принято. Я была сильно удивлена, да», — призналась девушка.