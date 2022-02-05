Переехавший из России на Бали москвич рассказал о своем заработке

50-летний московский фотограф Влад Седлецкий, переехавший из России на Бали, рассказал «Мосленте» о своем заработке, отметив, что иностранцам на острове в местных организациях работать запрещено.

Он объяснил, что многие здесь живут на сбережения или же на деньги со сдачи квартир в России. Фотограф отмечает, что на Бали есть множество русских людей, которых нельзя назвать бедными, так как у них имеются серьезные бизнесы в столице.

Сейчас Седлецкий, как и многие иностранцы здесь, работает в режиме онлайн. «Моя задача — сотрудничать со стоками, с ребятами, которые продают контент, развивать свое портфолио. Мониторишь это, изучаешь, и снимаешь то, что может иметь спрос в рекламе. В основном, конечно, стоки заточены именно под нее. Снимаешь красивости, с интересными людьми взаимодействуешь, создаешь коллаборации», — объясняет фотограф, отмечая, что таким образом уже давно зарабатывает себе на жизнь. Мужчина признается, что на сегодняшний день стоки начали приносить меньший доход, чем еще два-три года назад, в связи с чем он находится в активном поиске альтернативного заработка.

Ранее переехавшая из Москвы блогер осудила россиян за их обычай разуваться.