Переехавший в Россию итальянец рассказал об изучении русского менталитета
Переехавший в Россию 38-летний итальянец Эдоардо Биккари, поселившийся в Москве, в районе Марьина Роща, в беседе с изданием «Звездный Бульвар» рассказал об изучении русского менталитета и о том, почему ему больше не хочется возвращаться в Италию.
По словам мужчины, его всегда интересовал темперамент и характер русского народа. Впервые в Москву он приехал для учебы при языковых курсах в МГУ. В то время познать менталитет русского человека ему не удалось, так как по правилам общежития он проживал с иностранцами, которые так же, как и он, не знали языка.
«Зато потом вместе с тремя русскими девушками мы стали снимать квартиру. По выходным мы ходили в театры, на концерты, в клубы, музеи, много общались, они всегда были очень отзывчивые и готовы прийти на помощь. Так я моментально распрощался со своим главным стереотипом в отношении русских. Оказывается, вы вовсе не злые и не враждебные, какими вас почему-то многие представляют в Европе. Теперь, если я слышу, что кто-то об этом говорит, меня это очень раздражает. Ведь это — неправда», — отметил итальянец.
Мужчина признался, что всегда мечтал о жизни в мегаполисе, но в Италии это было неосуществимо, так как даже самый крупный итальянский город сложно назвать мегаполисом. Биккари отметил, что больше всего в Москве ему нравится то, что почти все магазины, организации и досуговые учреждения работают семь дней в неделю, а многие супермаркеты даже круглосуточно.
Для изучения русского менталитета и совершенствования языка иностранец часто читает российскую классику. Он признался, что Гоголь стал его любимым писателем. Также мужчина проникся любовью к традиционной российской кухне, однако, не все блюда вызвали у него восторг.
«Укроп ненавижу в любом виде. Из-за укропа любая еда полностью меняет свой вкус. Но если его нет, то даже те русские блюда, которые вызывают у других иностранцев удивление, мне нравятся. Например, я люблю красную икру, заливную рыбу, холодец, язык, борщ. Недавно сам готовил щи из свежей капусты — получились отлично», — рассказал Биккари.
Сейчас мужчина работает учителем итальянского языка в одной из столичный школ и признается, что возвращаться на родину не планирует, так как ему комфортно живется в Москве.
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