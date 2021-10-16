Переехавший в Россию итальянец рассказал об изучении русского менталитета

Переехавший в Россию 38-летний итальянец Эдоардо Биккари, поселившийся в Москве, в районе Марьина Роща, в беседе с изданием «Звездный Бульвар» рассказал об изучении русского менталитета и о том, почему ему больше не хочется возвращаться в Италию.

По словам мужчины, его всегда интересовал темперамент и характер русского народа. Впервые в Москву он приехал для учебы при языковых курсах в МГУ. В то время познать менталитет русского человека ему не удалось, так как по правилам общежития он проживал с иностранцами, которые так же, как и он, не знали языка.

«Зато потом вместе с тремя русскими девушками мы стали снимать квартиру. По выходным мы ходили в театры, на концерты, в клубы, музеи, много общались, они всегда были очень отзывчивые и готовы прийти на помощь. Так я моментально распрощался со своим главным стереотипом в отношении русских. Оказывается, вы вовсе не злые и не враждебные, какими вас почему-то многие представляют в Европе. Теперь, если я слышу, что кто-то об этом говорит, меня это очень раздражает. Ведь это — неправда», — отметил итальянец.