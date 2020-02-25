Первые подснежники зацвели в Москве на месяц раньше срока

Первые подснежники зацвели в Москве на месяц раньше обычного срока. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщается на сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Первые цветы распустились в природном заказнике «Долина реки Сетунь», куда москвичей пригласили полюбоваться растениями. «Старайтесь при этом не вытаптывать почву возле самих растений. Помните, что первые цветы очень уязвимы», — напомнили посетителям.

Отмечается, что обычно первоцветы появляются в городе в конце марта — начале апреля, однако в текущем году из-за аномального тепла жители столицы смогут увидеть их на месяц раньше.

Ведомство уточнило, что почти все подснежники занесены в Красную книгу. В мире насчитывается около 20 видов этих растений, в Москве в естественной среде встречается только один — подснежник белоснежный.

Абсолютный исторический рекорд был установлен в 2014 году — тогда подснежники распустились в столице 13 января. В 2018 году цветы появились 11 апреля, годом ранее — 20 февраля.

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