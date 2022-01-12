Первый человек получил «паспорт негражданина»

В Москве первый человек без гражданства получил «паспорт негражданина», рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачева.

По ее словам, этим первым человеком стал 53-летний Якубджан Хакимджанов. Мужчина провел в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве более двух лет. «Потому что из-за отсутствия гражданства его не могли никуда депортировать», — пояснила Меркачева.

Она также рассказала, что получивший временное удостоверение личности родился в Душанбе, а когда ему исполнилось пять лет, семья переехала в Астрахань. В школу он не ходил.

«Гулял, курил и в карты играл. Уже по малолетству в тюрьму попал, и дальше так и пошло», — привела правозащитница слова Хакимджанова. Она добавила, что мужчина научился читать и писать в СИЗО.

Последний раз Хакимджанова задержали не за преступление, а потому что полиция не смогла идентифицировать его личность. Тогда стало известно, что мужчина не является гражданином ни одного государства.

Ранее жительница Подмосковья обратилась в Барвихинский отдел полиции Одинцовского района с требованием выдать ей советский паспорт. Женщина отрицает существование Российской Федерации и утверждает, что РФ — некая английская коммерческая организация, зарегистрированная в Лондоне.