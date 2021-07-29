Первый советский бассейн комплекса ЦСКА закроется в Москве 1 августа

Родителей детей, занимающихся здесь плаванием, предупредили о закрытии бассейна еще весной. На данный момент идут подготовительные работы: оттуда выносят мебель и прочие вещи.

«Самое главное, что этот бассейн конкретно представляет ценность, дети все бегут сюда, аж спотыкаются, мы просто любим этот бассейн», «Альтернативы у нас никакой нет, потому что многодетным семьям только здесь предоставляют скидки, мы имеем возможность нескольких детей отправлять в бассейн», — рассказывают родители молодых спортсменов.

Москвичи также волнуются о судьбе старых картушей, созданных художником Владимиром Фаворским. «Картуш он безотносительно советской символики — он просто о гармонии человека и стихии воды. У меня нет информации, что будет с этим бассейном, но слухи доходят, что здесь должен строиться огромный комплекс», — рассказал внук художника Иван Шаховской.

Для детей, занимающихся плаванием в комплексе ЦСКА, обещают выделить зал на Песчаной улице, где идет строительство 25-метрового бассейна.

«Замены этому бассейну нет. Его надо оставить как памятник, исторический и плавательный нашей родины, нашей страны», — утверждает трехкратный призер Олимпийских игр в эстафетах, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Мазанов.

Ранее в районе Теплый Стан закрылся «Гастроном-21», который местные жители считали легендарным. «Уходит целая эпоха — "Гастроном 21". Я, как коренной житель, помню, что раньше здесь была булочная, — рассказала москвичка. — Забыть ее невозможно, каждый из СССР помнит эти батоны на деревянных стеллажах и железные ложки, которыми мы проверяли свежесть хлеба. Никаких тебе пакетов, хлеб клали в сумки, а хранили дома в хлебницах. Помню, как в 90-е, когда хлеб был дефицитом, я приходила заранее в магазин и ждала машину с хлебом».

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