Первый советский бассейн комплекса ЦСКА закроется в Москве 1 августа
Первый построенный в Советском Союзе в 1954 году крытый 50-метровый бассейн спорткомплекса ЦСКА в Москве закроется 1 августа. Об этом говорится в репортаже телеканала «Смотрим».
В нем тренировались такие именитые пловцы, как Владимир Буре, Алексей Кудрявцев, Галина Прозуменщикова. В здании спорткомплекса и по сей день тренируются детско-юношеские группы по плаванию и прыжкам. Здание снесут в рамках программы по реконструкции. Также под снос попадут теннисные корты и другие объекты комплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте.
Родителей детей, занимающихся здесь плаванием, предупредили о закрытии бассейна еще весной. На данный момент идут подготовительные работы: оттуда выносят мебель и прочие вещи.
«Самое главное, что этот бассейн конкретно представляет ценность, дети все бегут сюда, аж спотыкаются, мы просто любим этот бассейн», «Альтернативы у нас никакой нет, потому что многодетным семьям только здесь предоставляют скидки, мы имеем возможность нескольких детей отправлять в бассейн», — рассказывают родители молодых спортсменов.
Москвичи также волнуются о судьбе старых картушей, созданных художником Владимиром Фаворским. «Картуш он безотносительно советской символики — он просто о гармонии человека и стихии воды. У меня нет информации, что будет с этим бассейном, но слухи доходят, что здесь должен строиться огромный комплекс», — рассказал внук художника Иван Шаховской.
Для детей, занимающихся плаванием в комплексе ЦСКА, обещают выделить зал на Песчаной улице, где идет строительство 25-метрового бассейна.
«Замены этому бассейну нет. Его надо оставить как памятник, исторический и плавательный нашей родины, нашей страны», — утверждает трехкратный призер Олимпийских игр в эстафетах, заслуженный мастер спорта СССР Виктор Мазанов.
Ранее в районе Теплый Стан закрылся «Гастроном-21», который местные жители считали легендарным. «Уходит целая эпоха — "Гастроном 21". Я, как коренной житель, помню, что раньше здесь была булочная, — рассказала москвичка. — Забыть ее невозможно, каждый из СССР помнит эти батоны на деревянных стеллажах и железные ложки, которыми мы проверяли свежесть хлеба. Никаких тебе пакетов, хлеб клали в сумки, а хранили дома в хлебницах. Помню, как в 90-е, когда хлеб был дефицитом, я приходила заранее в магазин и ждала машину с хлебом».
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