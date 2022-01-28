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Певица Лолита заразилась омикрон-штаммом

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Певица Лолита заразилась омикрон-штаммом
Фото: Lev Ilyin / Globallookpress.com

Певица Лолита Милявская заразилась омикрон-штаммом коронавируса. Об этом артистка рассказала своим подписчикам в Instagram-аккаунте.

«Я зацепила омикрон. Хорошо, что я привита, поэтому проходит все в легкой форме», — заявила певица в сторис, добавив, что из симптомов у нее наблюдаются кашель и осипший голос.

Также стало известно, что из-за болезни артистки отменили показы спектакля «Женитьба», который идет в театре «Модерн» в Москве. Милявская играет в нем главную роль.

Ранее в Москве госпитализировали актера Федора Дунаевского, известного по главной роли в фильме «Курьер».

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