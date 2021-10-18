Пикапер ударил россиянку в висок за отказ от разговора

Женщина добавила, что по факту случившегося обратилась в полицию, где написала заявление на хулигана. Силовики заверили москвичку в том, что у молодого человека приметный рюкзак, по которому его возможно будет найти. «Товарищ явно неадекватен. Считаю, все должны быть в курсе, что в нашем районе живет неадекватный человек, способный средь бела дня подойти и нанести побои любому, в том числе женщине», — отметила она.

Автор публикации призвала местных жителей распространить фотографию злоумышленника, так как такое поведение определенно опасно. «Это поведенческий тип "А": поначалу вот так себя ведет, а потом приходит в помещение с оружием и расстреливает людей. Или руки отрубает партнерше», — пояснила россиянка.

Подписчики группы попытались узнать у автора поста, какие именно услуги хотел предложить ей незнакомец, однако женщина сначала не могла ответить на этот вопрос. Позже она все же призналась, что речь шла о «так называемом пикапе» и мужчина хотел произвести на нее впечатление. Автор топика уверена, что не имеет значения, какие именно услуги пытался продвинуть молодой человек, так как проблема не в этом, а в том, что он применил в отношении нее физическую силу.

Ранее россиянин в поисках жены и котлет спустился в метро и был разоблачен.