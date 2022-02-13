Историк рассказал о неосуществленных планах затопить окрестности Кремля

Известный историк архитектуры Александр Змеул рассказал о знаменитых столичных артпроектах, которые так и не были осуществлены. О некоторых из них он вспомнил в разговоре с «Мослентой».

Когда в 1960-х годах Москву расширили до МКАД, в столице начали проводить градостроительные конкурсы. «В числе проектов, которые тогда приняли, были и вполне футуристически-утопические. Например, проект Леонида Павлова. У него была идея затопления центральной части Болотного острова между водоотводным каналом и Москва-рекой», — пояснил Змеул. Однако проект так и не был реализован, и окрестности Кремля остались неизменными.

Ранее москвичам рассказали о самых утопических проектах московских архитекторов. Эпоха, запомнившаяся архитектурными утопиями, пришлась на 1920-1930-е годы.