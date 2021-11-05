Поцеловавшаяся с участницей «Пацанок» на фоне Вечного огня блогерша извинилась

Блогерша Алена Ефремова, которая целовалась с певицей и бывшей участницей реалити-шоу «Пацанки» Анной Михеевой на фоне Вечного огня в центре Москвы, в своем Instagram извинилась за указанное видео.

«Прошу принять мои искренние извинения за видео, созданное три года назад. Оно было снято без цели оскорбления и осквернения, не подразумевалось никакой уничижительной интерпретации», — написала она, добавив, что сейчас ищет контакты Михеевой для того, чтобы записать совместное видеообращение с извинениями.

Ранее поцеловавшимся на фоне Вечного огня в Москве блогершам пригрозили тюрьмой. Теперь Следственный комитет собирается проверить видео по статье 354.1 УК РФ («Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России»). По этой статье девушкам может грозить до пяти лет лишения свободы.